Revansa!: In ultimul meci din cariera, Alex Filip lupta pentru centura Superkombat, in gala OSS Fighters de la Mamaia!

Pe data de 21 August voi disputa ultimul meci din cariera mea și o voi face la cel mai înalt nivel cu o miza uriașă: centura Superkombat la categoria -81 kg împotriva lui Daniel Stefanovski, in fata căruia am de luat o revanșa! Va invit sa fiți alături de mine și sa urmăriți o gala incendiară, cu meciuri inedite!, a fost mesajul lui Alex Filip.

Ca in fiecare an in luna august cel mai important show sportiv al luptelor de contact este la Mamaia! OSS FIGHTERS 06 pregateste un eveniment sportiv de exceptie dedicat celui mai indragit sportiv constantean dar si promotorul galelor OSS FIGHTERS, care isi va disputa ultimul meci din cariera ~ ALEX FILIP! V-am pregatit un fightcard spectaculos, cu lupte si confruntari inedite si mult asteptate de dumneavoastra! Evenimentul se va desfasura in conditiile impuse de reglementarile autoritatilor, deci biletele sunt LIMITATE!, se menționează pe pagina de Facebook „OSS Fighters“.