Revansa SIE? Sau SIE contra SIE?

Sorin Rosca Stanescu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In mod direct sau indirect, Serviciul de Informatii Externe este extrem de activ. Incearca din rasputeri si reuseste sa ocupe teritoriul abandonat de SRI. Si de alte servicii secrete. Nu poate fi un simplu lant de coincidente ceea ce vedem ca se intampla la ALDE. Si in combinatia sulfuroasa dintre ALDE si Pro Romania. Dar si in formele de preluare ostila a unor segmente ALDE de catre PSD. Prins in acest malaxor SIE, Calin Popescu Tariceau pare zdrobit. ALDE isi da duhul in cantec de sirena Am fost prima persoana care a informat opinia publica asupra trecutului SIE al lui Victor Ponta. Iar cuvantul „trecut” este evident un eufemism, atunci cand ne referim la un serviciu secret. Mai ...