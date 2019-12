Revelion la TV - Varietati, concerte rock, momente de umor si filme

Canalele Televiziunii Române, posturile Antena 1, Pro TV şi Kanal D propun pentru noaptea dintre ani şi primele zile ale lui 2020 programe de varietăţi, momente de umor, concerte, filme, potrivit News.ro.

TVR 1

De la ora 21.10, TVR 1 va difuza „Un Revelion ca pe vremuri... dar mai frumos”.

Invitaţii speciali ai Revelionului, actorii Horaţiu Mălăele şi Radu Pietreanu, vor aduce momente speciale, scrise chiar de ei. Patru tineri actori - Dan Rădulescu, Beatrice Rubica, Lucian Ionescu, Şerban Gomoi - vor reinterpreta momente de umor celebre, introduse în scenă printr-un şir de întâmplări comice, petrecute în timpul filmărilor pentru programul de Revelion.

În programul de Revelion al TVR 1 vor fi incluse momente, înregistrate special în studiourile Televiziunii Române, cu interpreţii Olivier Kaye, Eliza G, Inis Neziri, câştigătorii ediţiilor din 2018 şi 2019 de la festivalul Cerbul de Aur; Laura Bretan, Vali Boghian şi Alex Calancea Band, recitaluri de la recentele ediţii ale Festivalului Cerbul de Aur - Ronan Keating, James Blunt, Loredana, Ştefan Bănică.

După miezul nopţii, într-un restaurant de sat, la Stânga Coteşti, primarul localităţii oferă o masă protipendadei locului. Nu este un sat obişnuit, ci unul care a intrat în Guiness Book pentru faptul că toţi locuitorii sunt... stângaci. Din acest motiv, primarul a accesat fonduri europene şi a reuşit să câştige o sumă importantă pentru reconversia socială a stângacilor. În realitate, niciunul dintre aceştia nu este stângaci, dar se străduiesc cu toţii să renunţe la folosirea mâinii drepte, ceea ce devine o sursă bogată pentru un umor perfect ancorat în realitatea zilelor noastre. Scheciurile conţin umor de situaţie, de limbaj şi momente memorabile, susţinute de actori cunoscuţi, precum Valentin Teodosiu, Luminiţa Erga, Tania Popa, Lia Gherman, Cătălin Căţoiu, sau Raluca Guslicov.

Urmează un concert Goran Bregovici, urmat de o selecţie de melodii lăutăreşti din spectacolul prezentat la Cerbul de Aur de Iuliana Tudor.

Concertul de Anul Nou de la Viena

TVR 1 şi TVR 1 HD transmit în direct, miercuri, de la ora 12.15, Concertul de Anul Nou de la Viena.

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena are loc sub bagheta dirijorală a lui Andris Nelson, la Musikverein. Unul dintre cei mai cunoscuţi şi creativi dirijori ai scenei muzicale internaţionale, Andris Nelson este directorul muzical al Orchestrei Simfonice din Boston, dar şi al Orchestrei Simfonice Germane din Leipzig. Din 2010, Andris Nelson a fost colaboarator permanent al Filarmonicii din Viena, dar Concertul de Anul Nou 2020 reprezintă prima ocazie când letonul Andris Nelson dirijează prestigiosul concert.

Andris Nelson a stabilit un program care va avea multe trimiteri la numeroasele aniversări ale lui 2020. De exemplu, valsul “Freuet euch des Lebens” va fi cântat în cinstea celei de-a 150-a aniversări a clădirii Musikverein din Viena. Apoi, pentru a sărbători 250 de ani de la naşterea lui Ludwig van Beethoven, compoziţia sa “Contretänze” va fi interpretată în concertul din acest an, moment care va include şi scene de balet pentru televiziune. Filmul realizat de Georg Riha va fi de asemenea dedicat celebrării la nivel mondial a zilei naşterii compozitorului şi va cuprinde filmări cu diverse ansambluri filarmonice în diverse locuri din Viena şi din regiunile de sud ale Austriei.

Tot miercuri, de la ora 21.00, TVR 1 va transmite un spectacol aniversar “Sofia Vicoveanca 60”.

Concertul dedicat Sofiei Vicoveanca va fi difuzat la TVR 1 în două părţi, de la ora 21.00, respectiv 22.30, iar partea a treia - pe 5 ianuarie, tot la TVR 1, de la ora 21.10.Gazda evenimentului: Iuliana Tudor.

Nicolae Botgros şi ai săi Lăutari din Chişinău, Orchestra Ciprian Porumbescu, dirijată de Viorel Leancă, precum şi Orchestra Rapsozii Botoşanilor, condusă de Ioan Cobâlă, îi vor fi alături aniversatei pe parcursul celor patru ore şi jumătate de program. Nicolae Furdui Iancu, Angela Buciu, Mioara Velicu, Laura Lavric, Matilda Pascal Cojocăriţa, Daniela Condurache, Viorica Macovei, Angelica Stoican, Veta Biriş, Nicoleta Voica, dar şi Loredana, Corina Chiriac, actriţa Medeea Marinescu, realizatorii TVR Elise Stan şi Horia Gumeni sau medicul Adrian Streinu Cercel vor cânta împreună cu artista.

Joi, 2 ianuarie 2020, de la ora 10.15, va fi difuzat filmul pentru copii “Mica Sirenă” (SUA, 2018), regia: Chris Bouchard; cu: Poppy Drayton, William Moseley, Shirley MacLaine. De la ora 21.10, TVR1 a programat filmul “Ucigaşul ABC”, după Agatha Christie, (Marea Britanie, 2018) - prima parte, partea a doua urmând a fi difuzată pe 3 ianuarie, de la 21.10. Regia este semantă de Alex Gabassi, iar din distribuţie fac parte: John Malkovich, Eamon Farren, Rupert Grint.

TVR 1 va difuza joi, 2 ianuarie 2020, de la ora 22.45, concert IRIS, „Lumea toată e un circ”.

Vineri, 3 ianuarie 2020, de la 10.15, a fost programat filmul pentru copii “Reciful: Lupta lui Pi” (SUA, Coreea de Sud, 2006), în regia lui Howard E. Baker, John Fox. Voci: Freddie Prinze Jr., John Rhys-Davies, Rob Schneider.

TVR 2

Postul TVR 2 propune de Revelion o ediţie specială „Câştigă România!”, „Gala Telerevelioanelor”, cu momente umoristice alături de Paul Surugiu şi deja celebrul „Fuegovelion.

Programul de Revelion la TVR 2 va începe la ora 20.00, cu o super ediţie „Câştigă România!”, condusă de Virgil Ianţu.

La Gala Telerevelionelor, de ora 21.00, Corina Dănilă şi Dragoş Huluba îi vor prezenta pe Amza Pellea, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Horaţiu Mălăele, Carmen Stănescu şi Jean Constantin în momente din Arhiva de Aur a TVR, dar şi pe actorii Marius Rizea, Mirela Zeţa, Silviu Debu.

Momente de acrobaţie, muzică de toate genurile, umor şi o întrecere de zile mari între două echipe formate din mari artişti fac parte din programul Fuegorevelionului, de la ora 22.30. Amfitrion: Paul Surugiu-Fuego.

Printre vedetele invitate se numără: Sanda Ladoşi, Anna Lesko, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanţu, Constantin Enceanu, Cătălin Crişan, Nicoleta Voica şi Petre Geambaşu band, alături de solistele Doina Spătaru, Simona Florescu şi Elena Niciu. Vor cânta şi Laura Lavric, Margareta Clipa, Mioara Velicu, trupa AZUR, Marina Florea, Maria Dragomiroiu şi Alesis.

La ora 5.00, telespectatorii vor asculta melodiile lui Gică Petrescu din Arhiva TVR.

TVR 3

Marţi, de la ora 19.00, la TVR 3 va fi difuzat un concert cu grupul maramureşean Dirty Shirt, care a avut loc pe scena celui mai mare festival metal din Europa, Wacken Open Air din Germania.

De la ora 00.00, publicul va putea vedea recitalul trupei The Rock susţinut în luna iulie a acestui an pe scena festivalului Rockfest Transalpina, singurul de acest tip din România. Daniel Ignat, solistul trupei The Rock, este cunoscut ca fiind vocea celei mai bune trupe tribut AC/DC din Europa.

Miercuri, 1 ianuarie 2020, de la 20.00, va avea loc „Balul vienez” - ediţia a VIII-a, care în acest an a avut oaspeţi de seamă din Austria, Germania şi Statele Unite. Evenimentul devenit tradiţional în “Mica Vienă” oferă, pe lângă latura caritabilă, şi posibilitatea întâlnirii cu lumea artistică specifică saloanelor vieneze. Noutatea acestei ediţii a fost acordarea a trei burse de studiu pentru voluntarii care au participat la Bal.

Antena 1

Revelionul Starurilor 2020, prezentat de Dan Negru, va începe marţi, pe Antena 1, la ora 22.15. Peste cinci ore de program în compania unor staruri precum: Marius Ţeicu, Vali Vijelie, Irina Loghin, Ruby, Anna Lesko.

Pro TV

Pro Tv propune marţi, de la ora 20.30, comedia românească “Pup-o, mă!”, cu Constantin Cotimanis, Cosmin Seleşi, Cătălina Grama (Jojo) şi Alexandru Pop în rolurile principale.

De la ora 22.15, va fi difuzat filmul “Vacanţă all inclusive”, cu actorii Vince Vaughn şi Malin Akerman. Filmul “Regele Scorpion: Lupta pentru putere” este programat de la ora 0.15. Comedia “Weekend în familie”, cu Charlie Sheen şi Leah Remini, va fi difuzată de la ora 2.00.

Miercuri, 1 ianuarie 2020, telespectatorii Pro TV pot vedea, de la ora 13.30, “Cronicile din Narnia: Prinţul Caspian”, al doilea film din trilogia fraţilor Peter, Edmund, Lucy şi Susan. De la ora 16.15 este programată comedia “Spot”.

“Brigada sinucigaşilor”, cu Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Cara Delevingne şi Ben Affleck în distribuţie, va începe la ora 20.30, iar de la 22.30 - “Spionul care mi-a dat papucii”, o comedie cu Mila Kunis şi Justin Theroux.

Kanal D

Programul special de Revelion la Kanal D începe la ora 22.00 cu o ediţie specială „Teo Show”. Teo Trandafir şi Bursucu’, gazdele show-ului, dau startul ediţiei de sărbătoare într-un cadru special.

Kanal D va difuza miercuri, 1 ianuarie, de la ora 23.30, filmul “Cel mai îndrăgostit bărbat”, comedie în regia lui Justin Reardon, cu Topher Grace, Michelle Monaghan, Chris Evans, Aubrey Plaza.