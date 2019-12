REVENIRE! Fostul lider al filialei PSD Titu Bojin, in prezent la UNPR spune ca nu exclude reintoarcerea la social-democrati

Preşedintele UNPR Timiş, Titu Bojin, care a fost liderul filialei judeţene a PSD, dar a plecat în timpul preşedinţiei lui Liviu Dragnea, a declarat, luni, că va intra în cursa pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş din alegerile locale de anul viitor şi că nu exclude revenirea în PSD, deşi a primit oferte din partea mai multor partide de a li se alătura, potrivit AGERPRES.

"Merg la candidatură. Nu are importanţă din partea cărui partid. Sper să câştig. (...). Eu ştiu? Probabil că există şanse (de a reveni în PSD, n.r.), solicitări sunt din toate zonele politice pentru să mă aliez. Am ţinut să-mi respect statutul de consilier judeţean al UNPR, pentru că dacă făceam asta până la 1 ianuarie 2020 (să plece la alt partid, n.r.), se putea pierde şi calitatea de consilier. Probabil că în ultima jumătate de an nu se mai pune problema, neapărat, ca cineva să vrea să te dea afară din funcţia de consilier", a afirmat Titu Bojin, într-o conferinţă de presă.

El a mai subliniat că s-a putut observa că pe parcursul prezentului mandat de consilier judeţean s-a străduit să ajute cu tot ceea ce a depins de el administraţia judeţeană, chiar dacă nu a fost "atât de iubit de actuala conducere executivă a judeţului", care a aparţinut PSD.



Titu Bojin a fost şi preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş în mandatul 2012-2016, iar acum este director al Administraţiei Bazinale de Apă Banat.