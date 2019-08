Revenit din Germania pe litoralul nostru dupa 23 de ani, fostul mare fotbalist Marcel Raducanu admite: „N-as mai putea trai in Romania”

Fostul star de la Steaua si de la Borussia Dortmund, stabilit si respectat de decenii in Germania, a intrat din nou in Marea Neagra, dupa o ”seceta” de 23 de ani. In sejurul de pe litoral, a calcat pe o plaja de fite din Mamaia, s-a intalnit cu oameni de sport importanti si a facut bai cu namol alaturi de pensionari, la Techirghiol.

Cum se vede Germania prin ochii celor plecați afară tot aflăm. Dar cum este văzută țara noastră de către un ”neamț” născut și crescut în cartierul bucureștean Balta Albă?

Fugit din România comunistă în 1981, la un an după ce fusese declarat cel mai bun fotbalist al României, Marcel Răducanu, 64 de ani, vine rar acasă. Dar, când o face, lasă urme.

Campusul îl readuce acasă

Marcel Răducanu a intrat în România în urmă cu două săptămâni, pe la Timișoara. La câteva zile distanță, a străbătut țara, cu mașina, până la Constanța. 760 de kilometri de la vest la sud-est în care a prins drag de frumusețile patriei și s-a convins cum este să stai blocat în trafic.

În Banat, fostul mare fotbalist și-a ținut a 8-a ediție a ”campusului Marcel Răducanu”, un cantonament cu statut de întâlnire anuală în care părinți din Timișoara, Arad și zone limitrofe, ba chiar și din Austria, și-au adus copiii la ”control”, pentru a fi testați și evaluați de un specialist cu certificat internațional.

Cu toții apreciază faptul că Răducanu a remarcat primul, la 10 ani, talentul de viitor campion mondial al germanului Mario Götze.

”De unde, domnule, atâția bani?”

Solicitat fizic la antrenamentele conduse în vestul țării, Răducanu și-a cărat pe litoral problemele medicale pe care i le-a pus în cârcă fotbalul de performanță, la schimb cu plăcerea jocului, gloria sportivă și cu banii.

Aflat în pragul pensionării, ex-internaționalul luptă cu o artroză la genunchiul drept, cu dureri la spate și cu o semipareză la mâna dreaptă. Operația la coloana vertebrală efectuată recent în Germania i-a atins un nerv, iar durerea a coborât pe mâna dreaptă că abia o poate ridica la orizontală.

Pe litoral, primul drum l-a făcut la mare. Intrarea și-a făcut-o printr-o plajă de fițe, Caelia din Mamaia, unde parcarea semăna cu un salon auto.

N-am văzut atâtea mașini tari la un loc în toată Germania.

Marcel Răducanu

Și, imediat, nedumerirea: ”De unde, domnule, atâția bani?”.

La Dortmund, Răducanu vede că românii vin în Germania pentru o viață mai bună, așa că alinierea bolizilor îl intrigă.

În Mamaia, Răducanu a revăzut marea după 23 de ani. Nu s-a aruncat în valuri, ci și-a luat șlapii albi în mână și a intrat îmbrăcat, până la glezne, în apă ocolită de algele care, în alte stațiuni, sufocă litoralul.

La mare mișună vedete din toate domeniile. Câteva i-au ieșit în cale și lui Răducanu. Selectiv, fostul sportiv și-a dorit să cunoască numai campioni veritabili.

N-a refuzat o întâlnire cu înotătorul Robert Glință, primul sportiv român calificat la JO de la Tokyo 2020.

Tânărul de 22 de ani a ascultat cu urechile ciulite poveștile lui Răducanu. La final, fermecat, puștiul s-a fotografiat cu legenda Borussiei.

La masa lui Răducanu a stat, la un șpriț de vară, și Stere Halep, tatăl Simonei Halep.

Tratament cu 800 de lei/zi

După Mamaia, Răducanu a plecat la Techirghiol, unde și-a îndreptat spatele curbat de efort.

S-a cazat la un centru ultramodern de recuperare, unde o zi costă 800 de lei (cazare, trei mese incluse plus tratament de recuperare cu metode ultramoderne). Încă de când a ajuns la Techirghiol, o zonă cu medie de vârstă ridicată, Răducanu n-a rezistat și și-a mânjit corpul cu nămolul mult-lăudat pentru proprietățile binefăcătoare.

Complexul de lux din Techirghiol în care s-a tratat fostul fotbalist

Doctorii i-au tăiat elanul. Tratamentul cu curenți și nămolul nu se împacă. Însă nu i-ai interzis să mănânce hamsii la cârciuma de peste drum. Acolo l-au interceptat televiziunile din România și l-au luat la întrebări.

Soția nu mai vine în România

Marcel a revenit neînsoțit în România, dar nu ca să-și facă de cap. Acum vreo 10 ani, actuala soție, austriaca Anna, de loc de lângă Graz, a tras o sperietură atât de mare că nu și-a mai dorit să calce pe pământ românesc.

”Este sensibilă. A văzut un câine călcat de mașină și n-a mai fost bună de nimic. Trei zile n-a mâncat”, îi scrie scutirea soțul.

În voiajul prin țară, i-a ținut de urât un prieten din copilărie, Mircea Toma, fost coleg în anii 1964-1965 la Centrul 23 August și vecin de bloc în Balta Albă. ”Ne știm de la 8 ani”, a punctat, mândru, Popa.

De când s-a aflat că este în țară, telefonul lui Răducanu nu a mai tăcut. Toți au vrut să-l audă și să-i dea întâlnire măcar în orele pe care le petrecea în București.

A pus ochii pe Niki

Pentru Răducanu nu este loc în fotbalul românesc. În mandatul de selecționer al lui Christoph Daum, FRF l-a inclus în Comisia Tehnică. Dar, cu timpul, l-a trecut în rezervă. ”Probabil că deranjam”, estimează Răducanu.

”Aveam un proiect pentru copii și juniori, nu veneam pentru bani, ci să ajut”, reclamă mijlocașul cu fenta fină.

La campusurile din Brașov și din Timișoara, Răducanu a avut grijă de micuți, dar nu i-a cocoloșit pe părinți. Mentalitatea germană îl obligă să nu fie mieros, ci sincer.

Răducanu le-a arătat pe teren secrete copiilor. Pe cei mari i-a ținut la distanță: ”Îi trimit afară, la cafea, la țigară, n-au ce să caute la pregătire. Copilul are tendința să-și caute părintele cu privire și să-i confirme dacă a făcut bine un exercițiu”.

În stagiul de la Timișoara, Răducanu a pus ochii pe Niki, un puști de nici 10 ani din Constanța care cochetează cu Academia Hagi.

”Îl fac fotbalist, dacă vine în Germania”, a promis Marcel de față cu copilul și cu tatăl acestuia.

Puștiul a fost deja la academia din Dortmund a lui Răducanu și s-a întors impresionat: ”Acolo se lucrează mai puternic, aici este un nivel mai slab”.

Niki, viitorul pariu al lui Herr Răducanu

Când își face bagajele la Dortmund, Răducanu vine pregătit până-n dinți. În Banat, a adus niște ochelari speciali pentru copii. Ochelarii ajută la dezvoltarea simțurilor și nu le permite puștilor să vadă la mai mult de 1,5 metri. România n-a descoperit încă această metodă modernă și revoluționară de pregătire.

”Doamne ferește”, blochează Răducanu o posibilă colaborare cu unul de teapa lui Gigi Becali.

Oferă nota 5-6 campionatului românesc și asigură că niciun fotbalist din Liga 1 n-are valoare de Bundesliga.

”Am jucat la Steaua”, amintește Răducanu. ”Nu cunosc la care: FCSB sau la CSA Steaua”.

Ce știe sunt poantele din anii de aur ai Stelei: ”Eram cu un coleg și făceam controlul medical la INMS. La Stomatologie, doctorul striga la asistentă, care nota: 23 lipsă, 24 lipsă, 25 lipsă. Până mi-a venit să-i zic colegului de echipă aflat pe scaun: Băi, tu parcă ești nou-născut!”.

Marcel Răducanu a fugit în Germania de la un turneu al naționalei. S-a furișat dintr-un stadion înțesat de securiști, într-un moment când rămăsese singur în vestiar. Iar pe nemții de la Borussia Dortmund i-a vrăjit cu stop perfect pus unei scrumiere.

Românul nostru s-a întors sâmbătă în Germania cu avionul, din București, pentru a reveni apoi, an de an, măcar o dată pe sezon, cu o concluzie sinceră: ”N-aș mai putea trăi în România. Nu cred că m-aș adapta”.

