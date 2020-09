Revin in forța legile justiției: Guvernul Orban va prezenta miercuri 'proiectele reparatorii'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, va anunţa, miercuri, modificările propuse la Legile Justiţiei - cea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cea privind organizarea judiciară şi cea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Ministerul Justiţiei arăta, în 26 august, după ce preşedintele Klaus Iohannis afirma că Legile Justiţiei trebuie corectate şi cerea ministerului proiecte în acest sens, că proiectele reparatorii ale Legilor Justiţiei vor fi lansate în dezbatere publică în cursul lunii septembrie.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, va organiza, miercuri, de la ora 19.00, o conferinţă de presă, la sediul Ministerului Justiţiei, pe tema modificările propuse la Legile Justiţiei, respectiv Legea 303 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a anunţat, marţi, MJ.

În 26 august, preşedintele Klaus Iohannis afirma că Legile Justiţiei au fost "ciuntite” de PSD şi că social-democraţii au vrut să controleze justiţia, însă nu le-a ieşit, pentru că românii s-au exprimat la referendumul pe Justiţie. Şeful statului adăuga că Legile Justiţiei trebuie corectate şi a solicitat Guvernului şi ministrului Justiţiei să facă acest lucru. El îşi exprima speranţa că până în această toamnă Executivul va veni cu proiecte care să corecteze situaţia.

"Am toată încrederea că Justiţia îşi va face treaba, dar mă aştept şi eu să se lucreze în aşa fel încât cei vinovaţi să plătească în timp util. ŞI eu am fost nemulţumit că acele mari dosare au rămas mari restanţe. Sunt de părere că se va lucra şi se va recupera. Însă legile Justiţiei au fost ciuntite de PSD, care a încercat să pună mâna pe justiţie şi s-o controleze. Nu le-a ieşit fiindcă românii au ieşit la referendum şi au spus stop”, declara Klaus Iohannis.

Şeful statului adăuga că are speranţa că Executivul va veni cu proiecte în această toamnă care să corecteze legile Justiţiei şi astfel procurorii şi judecătorii să îşi poată face treabă în ceea ce priveşte dosarele rămase restante.

"Însă legile încă nu au fost corectare şi în acest sens am avut solicitarea către Guvern şi ministrul Justiţiei să fie reparate legile justiţiei care au fost duse într-o formă nepotrivită de majoritatea pesedistă. Am mare speranţă că deja vom avea în această toamnă proiectele care să repare legile Justiţiei şi să dea procurorilor, judecătorilor posibilitatea să judece aceste dosare restante”, concluziona preşedintele Iohannis.

În aceeaşi zi, Ministerul Justiţiei anunţa că va lansa proiectele reparatorii ale legilor justiţiei în dezbatere publică în cursul lunii septembrie.

"Ministerul Justiţiei salută declaraţia Preşedintelui Iohannis privind legile justiţiei! Ministerul Justiţiei va lansa proiectele reparatorii ale legilor justiţiei în dezbatere publică în cursul lunii septembrie", arătau reprezentanţii MJ.

Potrivit acestora, pe lângă legile justiţiei, vor fi puse în dezbatere publică şi alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot în luna septembrie.

În 8 septembrie, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, afirma că se lucrează la elaborarea modificărilor la legile justiţiei, acestea urmând a fi puse în dezbatere publică până la finalul lunii septembrie.

”După publicarea lor pe site-ul Ministerului Justiţiei până la finalul lunii septembrie, Ministerul Justiţiei va organiza largi consultări cu asociaţiile profesionale ale magistraţilor, sindicatele grefierilor, Comisia Europeană, GRECO etc, înainte de a fi transmis CSM, unde, de asemenea, vor avea loc largi consultări şi discuţii pe marginea proiectelor”, transmitea Ministerul Justiţiei, adăugând că va urmări ”obţinerea unui parteneriat instituţional şi politic larg în susţinerea ulterioară a proiectelor în Parlament”.