Revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului, in atenția forurilor europene. „O procedura abuziva ingrijoratoare”

Revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului, cerută de PNL, ajunge în atenția forurilor europene, după ce PNL a depus, luni, la Parlament, cererea de schimbare a acesteia. Senatorul Titus Corlăţean a atras atenţia Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) cu privire la o serie de […]