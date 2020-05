Revolta in judetele majoritar maghiare. Primarul din Sfantu Gheorghe: 'Unii din Bucuresti s-au indragostit de faptul ca pot conduce cu ordonante militare'

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că unii reprezentanţi ai statului s-au "îndrăgostit de faptul că pot conduce România prin ordonanţe militare" şi ar trebui să ţină cont că "fundamentul democraţiei" îl reprezintă Parlamentul.

"Nu pot să nu observ că unii din Bucureşti s-au îndrăgostit de faptul că pot conduce România cu ordonanţe militare. Am văzut aşa un ataşament al unora de a conduce cu ordonanţe militare. Este adevărat că într-o perioadă de criză nu ai timp să convoci Parlamentul, să iei decizii la nivel de Parlament şi aşa mai departe, dar nu poţi să pui în paranteză instituţiile democratice nici măcar în perioada de criză (...) Nu este de acceptat pentru un stat democratic o asemenea abordare a problemei, pentru că, până la urmă, fundamentul democraţiei rămâne Parlamentul, şi nu ordonanţele militare. Ordonanţele militare dispar şi noi trebuie să revenim în Parlament şi să rezolvăm problemele ţării", a declarat primarul Antal Arpad, potrivit Agerpres

Acesta a mai adăugat că a remarcat în ultima perioadă o tendinţă de centralizare a deciziilor.



"Vom avea alegeri, toată lumea este foarte stresată, am observat şi acest lucru, şi, probabil, că foarte multe ieşiri ale unor politicieni au legătură şi cu scorurile electorale, cu sondajele şi aşa mai departe şi am văzut apărând sau reapărând nişte reflexe mai mari de recentralizare. Gândiţi-vă, de exemplu, că ministrul Sănătăţii a vorbit la un moment dat despre faptul că poate ar trebui ca spitalele să revină la ministere şi să fie luate de la autorităţile locale. Eu vă pun întrebarea, oare cum ne-ar fi prins această criză, în ce stare erau spitalele din România, nu numai din Sfântu Gheorghe, dacă aceste spitale nu ajungeau la consiliile judeţene, la municipii şi aşa mai departe? Deci, în loc să ne dăm seama că am făcut un bine cu descentralizarea, unii în loc să continue acest proces ar vrea să întoarcă roata timpului şi din nou se gândesc la centralizare", a adăugat primarul Antal Arpad.



În opinia sa, perioada de criză prin care trecem a dovedit că România este "un stat nereformat", iar atitudinea din ultima perioadă a preşedintelui Klaus Iohannis "limitează" şi mai mult şansele de reformare.



"Eu cred că această criză a confirmat faptul că România este un stat nereformat, că acesta ar trebui reformat. Şi, din nefericire, cred că exact această ieşire a preşedintelui Iohannis (legată de comunitatea maghiară - n.red.) limitează şansele reformării statului, pentru că în ultimii 30 de ani foarte multe decizii nu s-au luat ca să nu fie bine pentru unguri. De multe ori am spus că, de fapt, noi trebuie să ne simţim vinovaţi, comunitatea maghiară din România, că din cauza noastră nu se reformează, că le e frică de descentralizare să nu fie bine pentru cei care trăiesc în Secuime. Dar fără descentralizare acest stat va eşua, fără regionalizare şi fără a da competenţe pentru regiuni, pentru a ajunge deciziile mai aproape de oameni, statul va eşua. Intrăm într-o perioadă în care ne vom împrumuta foarte mult, toată structura macroeconomică a statului este foarte vulnerabilă (...) Deci, practic, noi acum intrăm într-o criză economică în care statul, Guvernul va lua foarte multe credite, aceste credite vor fi din ce în ce mai scumpe şi, practic, intrăm într-o spirală negativă şi nu vom avea în continuare curajul să reformăm statul", a mai spus Antal Arpad.