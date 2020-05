REVOLTA in PNL condusa de Rareș Bogdan: O rog pe Violeta, cu colegialitate, sa nu fie sluga!

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a lansat marți la Realitatea Plus o adevărată rafală de atenționări la adresa propriului Guvern, pe tema muncitorilor români care au acuzat că au fost umiliți și păcăliți după ce au ajuns în Germania.

Rareș Bogdan a spus că după 2 iunie o să se ducă în Germania împreună cu Dan Motreanu, Gheorghe Falcă și Cristian Bușoi să inspecteze la fața locului ce se întâmplă cu adevărat cu românii ajunși la muncă acolo. Prim-vicepreședintele PNL s-a declarat scandalizat de faptul că români din Suceava au ajuns în Cluj să plece la muncă în condițiile în care era carantină în Suceava și toată țara este în stare de urgență. „Trebuia negociat de statul roman ca deplasarea să se facă cu avioanele Tarom care stau la sol”, a fost altă nemulțumire a lui Rareș Bogdan.

„Eu vin cu o noua solicitare publica. Vreau sa stiu cine sunt companiile din Romania care au facut selectia muncitorilor. Cine sunt cei care au adunat oameniii, cei care au facut contractele cu oamenii si cei care i-au dus in Germania. Vreau controale pe aceste companii, pe acesti jepcari, le-au tinut pasapoartele, nu le-au dat banii, le-au luat 280 de euro pe zbor doar pe dus, bani care sunt retrasi din primul salariu. Vreau sa stiu de ce contractele pe care le-a semnat aceste romani nu sunt respectate. Au semnat pe ora, ei primesc bani pe kilogram cules. Cineva trebuie sa plateasca pentru aceste lucruri. Au semnat ca primesc 14 euro si primesc 8 euro/ora.

Ce se intampla este o rusine. Am cerut sa merg in Germania, nu mi s-a permis. Dupa 2 iunie cu Motreanu, Falca si Busoi ma voi deplasa sa vad ce se intampla. Statul trebuie sa dea cu pumnul in masa. Nu trebuie sa stai ca ghiocelul, cu capul plecat. O rog pe Violeta (Violeta Alexandru, ministru Muncii, aflată în Germania, n.red.) cu colegialitate, sa depaseasca gardul, ca s-ar putea sa gaseasca leopardul dupa gard. Sa nu se duca doar acolo unde este dusa. Or sa incerce sa o duca in locurile unde conditiile de munca sunt bune. Sa stea Violeta in Germania pana rezolva problema. Nici sa nu le zambeasca, sa nu fie draguta, e reprezentatul Guvernului unei tari care reprezinta ceva in Europa. Ei ne-au cerut ajutorul. Violeta sa se poarte ca un stapan, nu ca o sluga, sa fie puternica, sa intelega ca daca e puternica si isi sustine punctul de vedere esti respectat. Violeta sa nu lase sa fim umiliti. Intreaga Romanie este umilita, nu doar cei de la munca”, a declarat Rareș Bogdan.

Citește și: 15 motive legale pentru ieșirea din localitate: Guvernul a emis REGULILE din starea de alertă / LISTA COMPLETĂ .