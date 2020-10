Revolta in PSD dupa ce fiul lui Cristian Popescu Piedone a fost impus pe listele pentru parlamentare

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, vicepreședinte al organizației județene PSD Suceava, s-a declarat revoltat de impunerea de la centru pe un loc eligibil pe listele PSD a lui Vlad Popescu, fiul lui Cristian Popescu Piedone, noul primar al sectorului 5. Astfel, pe locul trei, considerat eligibil la Camera Deputaților, PSD l-a impus pe Vlad Popescu, […] The post Revoltă în PSD după ce fiul lui Cristian Popescu Piedone a fost impus pe listele pentru parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.