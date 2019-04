Revolta in Venezuela! Fostul primar al Caracasului eliberat din arest de fortele opozitiei

Leopoldo L pez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leopoldo López, liderul opozitiei din Venezuela, fost primar al Caracasului, a fost eliberat marti din arest la domiciliu de fortele opozitiei potrivit news.ro. López, care ispasea, din iulie 2017, o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 14 ani, a publicat pe contul lui de Twitter, dupa o absenta din social media de aproximativ un an si jumatate, un videoclip in care apare alaturi de seful Parlamentului venezuelean si autoproclamatul presedinte al statului, Juan Guaidó, recunoscut de mai mult de 50 de tari, si membri dezertori ai Fortelor Armate care au indeplinit „o miscare militara si civila”, scrie La Vanguardia. Revolutie in Venezuela! Armata a iesit pe strazi! Au intr ...