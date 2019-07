Revolta la casa lui Gheorghe Dinca dupa ce acesta și-a recunoscut crimele

Durere imposibil de descris în cuvinte în familiile celor două fete despre care Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis. La Caracal, în fața locuinței criminalului, mama Luizei Melencu, prima fată dispărută despre care se știe acum cu certitudine că este una dintre victimele lui Dincă, a suferit un șoc. La aflarea veștii, femeia a The post Revoltă la casa lui Gheorghe Dincă după ce acesta și-a recunoscut crimele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.