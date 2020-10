Revolta republicanilor dupa ce Twitter și Facebook 's-au implicat in campania electorala' blocand dezvaluiri despre Joe Biden și afacerile de corupție

Senatorii republicani au anunţat joi că intenţionează să-l convoace pe cofondatorul şi directorul general al companiei Twitter, Jack Dorsey, pe 23 octombrie, pentru ca el să dea explicaţii în legătură cu blocarea, pe platforma sa, a unor articole defavorabile candidatului democrat la prezidenţiale Joe Biden, informează AFP preluat de Agerpres.

Comisia judiciară din Senat, unde republicanii deţin majoritatea, va vota "marţi pentru convocarea lui Jack Dorsey" vinerea viitoare, a anunţat senatorul Ted Cruz pe culoarele Congresului.



Jack Dorsey trebuie "să explice de ce Twitter abuzează de puterea sa pentru a reduce presa la tăcere şi a acoperi acuzaţii de corupţie", a adăugat senatorul în faţa camerelor de filmat ale posturilor Fox News şi C-Span, alături de şeful Comisiei Juridice, Lindsey Graham.



Facebook şi Twitter au blocat miercuri distribuirea de articole ale publicaţiei conservatoare New York Post ce relansează, pe baza unor emailuri care ar fi fost scrise de fiul lui Joe Biden, Hunter, acuzaţii de corupţie în Ucraina.



"Nu ştiu dacă relatările din New York Post sunt adevărate, însă Twitter, Facebook şi milionarii din domeniul înaltelor tehnologii se amestecă în alegeri", a acuzat Ted Cruz, denunţând un act de "cenzură fără precedent", cu mai puţin de trei săptămâni înainte de scrutinul prezidenţial.



Cu o zi înainte, Jack Dorsey a recunoscut o deficienţă de comunicare. "Comunicarea noastră asupra acţiunilor privind articolul din New York Post nu a fost la înălţime. Iar blocarea distribuirii link-ului unui articol fără niciun context care să explice de ce: inacceptabilă", a declarat el.



La rândul său, senatorul republican Josh Hawley l-a "invitat" pe directorul Twitter, dar şi pe cel al Facebook, Mark Zuckerberg, să depună mărturie " la o dată ce urmează a fi stabilită" în faţa unei subcomisii a Senatului, potrivit unor înştiinţări trimise celor doi.