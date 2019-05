REVOLTATOR! Au platit bani grei sa se mute in locuinte noi, in cartiere rezidentiale, dar acum sunt disperati: "Suntem hartuiti"

Balastiera Costea Voda Miroslava google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Numeroase familii care locuiesc intr-o zona rezidentiala cu blocuri si vile nou-construite au ajuns la disperare din cauza poluarii la care sunt supuse zi de zi • Oamenii se plang ca nu se mai pot odihni in propriile locuinte din cauza activitatii desfasurate in depozitul de materiale de constructii aflat la doar cativa pasi de cladirile rezidentiale • Dupa aproape un an de cosmar, locuitorii de aici au facut reclamatii si sesizari la toate institutiile responsabile, insa acestea nu au luat pana acum nicio masura pentru rezolvarea situatiei • Zgomotul, praful si fumul gros au pus stapanire pe intreaga zona in care locuiesc mii de ieseni, majoritatea cu copii mic ...