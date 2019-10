Revoltator! Ce apare pe site-ul Politiei Romane despre Luiza Melencu, la jumatate de an de la disparitia sa

A trecut jumatate de an de cand familia Luizei Melencu nu mai stie nimic despre aceasta. Chiar daca in tot acest timp singurul lucru clar este acela ca fata a fost rapita de Gheorghe Dinca, asa cum chiar el a recunoscut, Politia Romana nu a facut nicio schimbare pe site-ul institutiei cu privire la detaliile disparitiei fetei.

Gheorghe Dinca a precizat ca atat Luiza Melencu, cat si Alexandra Macesanu ar fi fost ucise de el, insa acest lucru nu s-a confirmat, astfel ca oamenii legii le considera pe cele doua disparute, pana cand se vor face precizari oficiale despre ele. Ceea ce ne-a atras, insa, atentia este ca despre Luiza Melencu se specifica faptul ca fata ar fi plecat voluntar de la domiciliu, in timp ce realitatea, stim cu totii, este cu totul si cu totul alta.

"Motiv urmarire: In ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu in mun. Caracal, jud. Olt, in vederea rezolvarii unor probleme personale si nu a mai revenit pana in prezent", se precizeaza pe site-ul Politiei Romane. Tot acolo se fac precizari cu privire la felul in care era imbracata Luiza in ziua disparitiei, dar si alte cateva detalii care ar putea sa conduca spre gasirea ei.

"Inaltime 160 cm, constitutie atletica, fata ovala, par saten lung, ochi caprui. La data plecarii era imbracata in pantaloni tip blugi elastici de culoare albastra, rupti in genunchi, pulover de culoare negru, geaca de culoare neagra, avand asupra sa un rucsac negru, incaltaminte sport de culoare deschisa. Persoana in cauza nu sufera de afectiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate si telefon mobil care este inchis. Observatii: este eleva in clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenitescu din Craiova", este precizat pe site-ul Politiei.

