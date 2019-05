REVOLTATOR Ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorului despre doua dintre cele mai consumate produse din import

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, intensificarea măsurilor efectuate în scopul combaterii aplicării de standarde duble de calitate, în diversele state membre ale Uniunii Europene, inforemază Mediafax.

În contextul demersului Consiliului Uniunii Europene de a combate anumite practici incorecte din comerț și producție, precum cazurile în care aceleași mărci internaționale introduc același produs, dar cu discrepanțe în ceea ce privește calitatea acestuia, în diferite state UE, reprezentații ANPC au anunțat înăsprirea măsurilor, din punct de vedere al sancțiunilor și o intensificare a analizelor asupra produselor susceptibile a fi încadrate în așa-numitul dublu standard.

„Avem foarte multe produse în analiză, produse pe care, bineînțeles, le vom analiza în laboratoarele acreditate și autorizate din România. Ne-am aplecat către produsele marcă proprie aflate la comercializare în supermarket-urile și hypermarket-urile din țară și am descoperit anumite diferențe (n.r. – între acestea și cele din alte țări).

Spre exemplu, un croissant, marcă proprie a unui operator economic din România, are o consistență de umplutură de piure de caise. Umplutura celui fabricat pentru piața românească, are o concentrație de aproximativ 23%. În ceea ce privește același produs, tot sub marcă proprie a aceluiași operator economic, se comercializează în Franța cu umplutura de 25%. Umplutura are o consistență de 2% caisă în România și de 35% caisă în Franța.

Totodată, textura, culoarea și forma este total diferit pentru produsul aflat în magazinele din România, față de cel comercializat în Franța.

Mai avem niște biscuiți foarte cunoscuți și apreciați de către copii, tot marcă proprie românească, sub aceeași titulatură comercializați și în România și în Franța. În Franța, biscuiții conțin produs lactat, în România conțin grăsimi vegetale”, a exemplificat Paul Anghel, director general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Marius Pîrvu, președintele ANPC, a anunțat punerea în dezbatere publică a unei ordonanțe de urgență care să vizeze înăsprirea sancțiunilor impuse de anumite legi, privind protecția consumatorilor.

„Odată cu implementarea legislaţiei privind dublul standard, separat, am pus în dezbatere publică ordonanţa de urgenţă vizavi de înăsprirea sancţiunilor pe anumite legi privind protecţia consumatorilor. A existat acea dezbatere publică şi am primit propuneri de la asociaţii, agenţi economici, case de avocatură.

Din nefericire, marea majoritate au fost împotriva existenței acestei ordonanțe, dar eu, constatând ceea ce se întâmplă în piaţă, în fiecare zi, în controalele pe care le facem, se pare că uneori măsurile mai puternice din punct de vedere sancţionabil sunt mai importante.

Din acest motiv, săptămâna viitoare voi da în procesul de avizare această ordonanţă de urgenţă, va fi pusă din nou în transparenţă pe site-ul Ministerului Economiei şi suntem siguri că împreună cu legislaţia privind dublul standard să reuşim să stopăm aceste practici care, din punctul meu de vedere, sunt inacceptabile”, a declarat Marius Pîrvu, președintele ANPC.