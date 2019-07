REVOLTATOR Ce explicații a dat criminalul care a incendiat un studio de animație, ucigand 33 de oameni: Poliția nu l-a reținut, deși a recunoscut faptele

Bărbatul suspectat că a dat foc unui studio de animaţie din Japonia şi a ucis 33 de persoane considera că un roman scris de el a fost plagiat de către studio, conform presei, relatează Reuters.

Bărbatul a intrat cu un cărucior şi două butoaie de benzină în clădirea studioului Kyoto Animation, în oraşul japonez Kyoto, pentru ca apoi să împrăştie benzina şi să scandeze „Muriţi!”, conform Nippon TV.

Poliţia l-a identificat pe bărbat ca fiind Shinji Aoba. El a fost reţinut de poliţişti imediat după atac, însă nu a fost arestat, a informat NHK.

„Eu am făcut-o”, a afirmat bărbatul de 41 de ani în momentul în care a fost prins de poliţie, conform Kyodo News, care informează că bărbatul a dat foc clădirii pentru că el consideră că Kyoto Animation i-a plagiat romanul, informează news.ro.

Poliţia a refuzat să comenteze aceste informaţii. Nippon TV a informat că suspectul este anesteziat din cauza arsurilor pe care le-a suferit iar poliţiştii nu au putut să-l interogheze.

„Părea să fie deconectat, să se enerveze, ţipa ceva despre faptul că a fost plagiat”, a afirmat o femeie care l-a văzut pe bărbat în momentul în care a fost arestat.

Incendiul a ucis 33 de persoane iar alte 10 se află în stare gravă, conform autorităţilor. Aceasta este cea mai gravă ucidere în masă din Japonia din 2001. Atunci, un atac similar a dus la moartea a 44 de persoane.

Aoba, care locuia în suburbia Saitama din Tokyo, la 480 de kilometri distanţă de Kyoto, ar fi cumpărat cele două butoaie de 20 de litri de benzină de la un magazin şi a călătorit în Kyoto cu trenul.

El nu avea nicio conexiune cu Kyoto Animation, conform NHK.

Kyoto Animation, foarte cunoscută în lumea animaţiei, este o societate care produce desene animate, creează personaje, concepe şi vinde produse derivate şi serii manga, ca Munto, Lucky Star, Melancolia lui Haruhi Suzumiya sau K-On!

Firma, care are de asemena o şcoală de animaţie, deţine două imobile de studio - inclusiv cel incendiat - şi are sediul în prefectura Kyoto. Ea are aproximativ 160 de angajaţi.

Incendiul a fost stins în câteva ore, însă salvatorii şi-au continuat căutările până joi seara târziu.

Aproximtiv 35 de vehicule de pompieri, ambulanţe şi numeroase vehicule de poliţie au fost trimise la faţa locului.