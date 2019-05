REVOLTATOR! Disperarea lui Marius Bodea a ajuns si la INCALCAREA LEGII! Se impart pliante, desi legea INTERZICE - FOTO, VIDEO

Pliante distribuite de PNL Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Disperarea lui Marius Bodea a ajuns la cote alarmante. Disperarea liderului PNL Iasi a ajuns atat de mare incat se incalca legea flagrant. Desi legea o interzice, reprezentantii PNL Iasi, organizatie controlata de controversatul Marius Bodea, a distribuit pliante in casutele postale de pe Independentei nr.33 bloc C1-5 sc. C5. In urma unor sesizari ale vecinilor, reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi au descoperit materialele amplasate, astazi, desi LEGEA INTERZICE. In urma acestor poze, politia ar trebui sa se autosesizeze si sa amendeze PNL Iasi pentru distribuirea fara temei legali a materialelor de propaganda politica. Marius Bodea este disperat, cu o zi inainte de alegeri, deoa ...