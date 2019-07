REVOLTATOR! Ei sunt iesenii care traiesc ca acum o suta de ani! Merg zeci de kilometri pentru o singura pastila, iar vietile lor sunt puse zilnic in pericol

cabinet medical google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Mii de oameni din judetul Iasi traiesc de mai mult timp fara medic de familie • Acestea sunt comunele in care nu exista asistenta medicala, iar pacientii sunt nevoiti sa mearga chiar si zeci de kilometri pentru a primi ajutor • Cum se poate rezolva totul si cum s-a ajuns in aceasta situatie • Totodata, s-a constatat ca majoritatea medicilor de familie din judet sunt in pragul pensionarii • Cate cadre medicale s-au prezentat pentru incheierea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate din Iasi si cati medici de familie mai activeaza la nivelul judetului Iasi Mii de persoane din mai multe comune din judetul Iasi traiesc, de mai multi ani de zile, fara a beneficia de sprijin ...