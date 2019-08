Revoltator! Marius Bodea nu tine audiente la cabinetul parlamentar, dar face combinatii cu pseudojurnalistul Gabriel Gachi

Gabriel Gachi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pseudojurnalistul Gabriel Gachi nu inceteaza sa ne surprinda. In aceasta dimineata, la ora 11.00, acesta a avut o intalnire cu nimeni altul decat Marius Bodea. Pentru a primi noile tinte care se vor regasi in textele acestuia, nu a ezitat si la ora stabilita a fost vazut intrand in biroul parlamentarului Bodea. De-a lungul timpului, Gachi nu a scris niciun rand despre jaful facut la Aeroport de Marius Bodea si de camarila liberala, nu a scris un rand despre faptul ca Bodea este unul dintre cei mai slabi parlamentari din istoria Iasului. Nici nu avea cum sa scrie vreun rand de rau despre Marius Bodea, din moment ce el isi ia tainul lunar de la liberal, pentru atacurile din fituica lui, pe care oricum nu ...