Revoltator: Mii de cauze penale, clasate de procurorii de la Caracal

Inspecţia Judiciară a efectuat un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, iar rezultatul este uluitor. Doar 1% din dosare a fost soluţionat de procuri în 2019. Verificările inspectorilor au durat o săptămână şi au vizat perioada 2018- 2019. Inspectorii au verificat toate dosarele înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, scrie adevărul.ro