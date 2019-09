Revoltator: Operatoare 112 jigneste, injura si blesteama o femeie care cerea ajutor

Un nou caz în care implicat este un angajat al 112, şochează România. Înregistrarea telefonică dintre femeia care cerea ajutor şi operatoarea 112 a fost făcută publică de Libertatea.ro. O femeie de etnie romă din Zalău a cerut ajutor la serviciul unic de urgenţă în luna aprilie. Fusese bătută cu o coadă de mătură de The post Revoltător: Operatoare 112 jigneşte, înjură şi blesteamă o femeie care cerea ajutor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.