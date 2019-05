REVOLTATOR! Patronul milionar se lafaie in lux, iar salariatii mor de foame! Sute de oameni ai unei importante fabrici nu si-au luat salariile

Stefan Vuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Aproape 200 de angajati ai unei importante fabrici din Iasi au fost pacaliti pe fata de conducerea companiei la care au lucrat ani intregi • Acestia nu si-au incasat integral salariile compensatorii conform contractelor de munca pe care le-au semnat in momentul angajarii, desi termenele de plata au fost depasite cu mult • Din cele 4 salarii promise de angajator, majoritatea au incasat doar unul singur, fiind prostiti astfel sa renunte la orice pretentii trecute in contractele colective de munca • Fostii angajati isi cauta acum dreptatea in instanta pentru a-si castiga drepturile salariale refuzate de compania controlata de milionarul Stefan Vuza • Omul de afaceri Stefan Vuza a re ...