REVOLTATOR: Primarul din Botosani a murit cu zile. Nu era niciun medic

Toader Leampar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decesul primarului unei comune din Botosani intr-o unitate medicala din orasul Saveni a scos la iveala mai multe nereguli. Camera de garda era inchisa, iar in rest erau doar asistente. Una dintre ele i-a facut cateva investigatii, dar la plecare omul s-a prabusit fara suflare in timp ce cobora scarile. In spital nu era nici un medic, pentru ca unul este in concediu, iar celalalt isi terminase programul. Primarul comunei Vorniceni, Toader Leampar, s-a dus sa rezolve unele probleme administrative, dar cand a ajuns in oras, i s-a facut rau. Primarul a mers la spital, insa camera de garda era inchisa. La Sectia Exterioara a unitatii medicale din Saveni, care apartine de Spitalul Judetean din Botosani, nu er ...