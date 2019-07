REVOLTATOR Salvamontiștii nu au putut salva un turist care a murit pentru ca au mașinile sub SECHESTRU

Un turist de 68 de ani a decedat, vineri, la aproape 2.000 de metri altitudine, în Munții Rodnei, iar salvamontiștii din Borșa, județul Maramureș, nu au putut interveni deoarece mașinile de intervenție montană au fost puse sub sechestru de un executor judecătoresc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Șeful Serviciului Salvamont al Primăriei Borșa, Ion Timiș, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că dacă salvamontiștii ar fi ajuns cu mașinile la timp, nu cu o întârziere de o peste o oră, ar fi crescut șansele ca manevrele de resuscitare ale turistului să aibă succes.

„Am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat în stop cardio-respirator, la 100 de metri de stația meteo din Munții Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de intervenție, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, însă, disponibil. Din păcate, nu am avut mașini de intervenție montană pentru deplasare, deoarece un executor judecătoresc a pus joi după-amiază sechestru asigurator pe toate mașinile Primăriei Borșa, inclusiv pe două ale Salvamont. Am intervenit cu o ambulanță, apoi pe jos, cu doi paramedici, și am efectuat două ore manevre de resuscitare turistului dar, din păcate, s-a declarat decesul. Dacă am fi ajuns mai repede cu mașina, nu cu o oră întârziere, ar fi crescut șansele de salvare a bărbatului. În astfel de cazuri o oră contează enorm”, a spus Timiș.

Potrivit acestuia, trupul turistului decedat va fi coborât pe targă, la fel ca în urmă cu 50 de ani.

„Am mai primit vineri alte trei solicitări de intervenție la diverse cazuri pe care nu le-am putut onora din cauza sechestrului pe mașinile Salvamont. Nu se poate așa ceva, s-a pierdut o viață de om din cauza unora”, a subliniat șeful Salvamont Borșa.

Serviciul Salvamont Borșa își desfășoară activitatea pe teritoriul Munților Rodnei - Pietrosu, Pasul Prislop, Complex Turistic, Stiol, Gargala, Musceta, Ineu.

Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat la rândul său corespondentului MEDIAFAX că sechestrul asigurator a fost dispus joi după-amiază de un executor, la cererea Asociației Composesorale Borșa, cu care Primăria se află în litigiu de mai mulți ani.

„S-a pus sechestru, deși nu au acte în regulă, pe toate mașinile Primăriei, dar și pe cele ale Salvamont, inclusiv pe o mașină de teren dotată și echipată pentru deplasări pe munte. Cei de la Asociația Composesorală Borșa trebuie să se judece cu Direcția Silvică Maramureș pentru pădure, nu cu Primăria Borșa”, a subliniat edilul.

Litigiul dintre Asociația Composesorală Borșa și primărie a început în anul 2000 și are la baza o cerere de revendicare a 17.000 de hectare de pădure. O decizie a instanţei a obligat Comisia Locală de Fond Funciar Borşa să efectueze punerea în posesie şi încuviinţează executarea silită a Primăriei Borşa şi plata unor penalităţi de 1.000 de lei pe zi, retroactiv din 2014.