REVOLTATOR! Simigeria Petru - Dopo Poco functioneaza ILEGAL in Copou! Este incredibil cum este preparata mancarea aici! DSP suspendase deja activitatea firmei

• Sunt de-a dreptul revoltatoare conditiile in care se prepara produsele in cadrul Simigeriei Petru - Dopo Poco • Unul dintre cele mai aglomerate puncte de lucru ale retelei de unitati de alimentatie publica nu este racordat la reteaua de apa curenta, iar angajatii se folosesc de metode improvizate la prepararea hranei care este consumata zilnic de mii de persoane • In urma unui control al Directiei de Sanatate Publica, punctul de lucru al Simigeriei Petru din apropierea Universitatii a fost inchis la inceputul lunii mai tocmai pentru ca nu era racordat la reteaua de apa • Dupa cateva zile in care nu a functionat, punctul de alimentatie a fost redeschis fara sa-i fie adusa nicio imbuna ...