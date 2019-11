Revoltator! Un urs, lasat sa agonizeze peste 18 ore, a fost impuscat in plina strada

Situaţie revoltătoare în Harghita unde un urs lovit de o maşină, sâmbătă seara, a fost lăsat în stradă, agonizând, mai bine de 18 ore. Accidentul a avut loc pe drumul naţional care leagă localităţile Sovata şi Praid. Chiar şoferul a anunţat poliţia de cele întâmplate. În momentul impactului, ursul a fost proiectat în afara carosabilului The post Revoltător! Un urs, lăsat să agonizeze peste 18 ore, a fost împuşcat în plină stradă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.