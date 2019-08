Revolutia celor opt milioane de ostatici ai Chinei si "pragmatismul" Occidentului

Romania, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia si Bulgaria au fost cedate de catre Winston Churchill (cu binecuvantarea ulterioara a lui Franklin Delano Roosvelt) catre URSS, la 9 octombrie 1944, in baza unei insemnari cu pixul pe un servetel, un act de un cinism ingrozitor, care a marcat soarta a sute de milioane de nevinovati. Un gest similar, mai bine "impachetat", mai abil "vandut" televiziunilor si analistilor, s-a produs in 1984, apoi in 1997 si s-a repetat in 1999. Peste 30 de milioane de ...