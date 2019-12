REVOLUTIE 30: Imagini din 16-20 decembrie 1989 de la Timisoara

La 16 decembrie 1989 câţiva enoriaşi reformaţi din Timişoara au început să protesteze faţă de încercarea autorităţilor locale de a-l evacua pe pastorul László Tőkés, protest care s-a propagat apoi la Bucureşti şi în alte oraşe ale României împotriva regimului comunist al lui Nicolae Ceauşescu. Spre deosebire de celelalte state comuniste din Europa Centrală şi de Est, România a fost singura ţară în care trecerea la democraţie s-a făcut prin violenţă, prin manifestaţii de amploare şi lupte de stradă şi în care conducătorii vechiului regim au fost executaţi. Scânteia care a declanşat focul ce a mistuit dictatura lui Nicolae Ceauşescu a apărut la Timişoara. Imagini de arhivă, care ilustrează începutul Revoluţiei Române, la Timişoara, în perioada 16-20 decembrie 1989. Timişoara, 17 decembrie 1989: Intervenţia forţelor de ordine împotriva demonstranţilor. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/ARHIVA ISTORICĂ AGERPRES Imagine din Timişoara din ziua de 17 decembrie 1989. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/ARHIVA ISTORICĂ AGERPRES Imagine din Timişoara din ziua de 20 decembrie 1989. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/ARHIVA ISTORICĂ AGERPRES Imagine din Timişoara din ziua de 20 decembrie 1989. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/ARHIVA ISTORICĂ AGERPRES Imagine din Timişoara din ziua de 20 decembrie 1989. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/ARHIVA ISTORICĂ AGERPRES AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, redactor Arhiva foto: Mihaela Tufega, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Anda Badea) Foto deschidere: Imagine din Timişoara din ziua de 17 decembrie 1989. Citeşte şi: REVOLUŢIE 30: Evenimentele din 16-20 decembrie 1989 de la Timişoara