REVOLUTIE 30: Imagini din 23-30 decembrie 1989 din Bucuresti si Timisoara

La Bucureşti, la 23 decembrie 1989, unităţi militare şi alte obiective strategice sunt, în continuare, atacate de grupuri diversioniste, înregistrându-se numeroşi morţi şi răniţi. Acţiunile forţelor diversioniste creează confuzie în rândurile populaţiei, ale forţelor militare şi ale echipelor de cetăţeni înarmaţi. Imagini de arhivă din perioada 23-30 decembrie 1989 Manifestanţi în noaptea zilei de 22 spre 23 decembrie 1989, în Piaţa Revoluţiei, fosta Republicii. Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Zona Arcului de Triumf (23 decembrie 1989) Foto: (c) VIOREL LAZARESCU / Arhiva istorică AGERPRES Actorul Ion Caramitru în sediul Comitetului Central. (23 decembrie 1989) Foto: (c) ILIE BUMBAC / Arhiva istorică AGERPRES Piaţa Palatului (Piaţa Revoluţiei) (23 decembrie 1989) Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Bucureşti (23 decembrie 1989) Foto: (c) ILIE BUMBAC / Arhiva istorică AGERPRES Ateneul Român (24 decembrie 1989) Foto: (c) MIRCEA HUDEK / Arhiva istorică AGERPRES Revoluţionari şi armata la Biblioteca Centrală Universitară (24 decembrie 1989) Foto: (c) VIRGIL PAVEL / Arhiva istorică AGERPRES Militari în Piaţa Victoriei (Operei) din Timişoara (25 decembrie 1989) Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / Arhiva istorică AGERPRES Revoluţionari pe bulevardul Magheru din Capitală (26 decembrie 1989) Foto: (c) VIOREL LAZARESCU / Arhiva istorică AGERPRES Bucureşti (26 decembrie 1989) Foto: (c) VIOREL LAZARESCU / Arhiva istorică AGERPRES Ajutoare din partea Crucii Roşii sosite pe aeroportul din Otopeni (26 decembrie 1989) Foto: (c) MARIAN ILIE / Arhiva istorică AGERPRES Bucureşti (27 decembrie 1989) Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Flori şi o cruce în memoria victimelor revoluţiei pe bulevardul Nicolae Bălcescu din capitală (28 decembrie 1989) Foto: (c) VIOREL LAZARESCU / Arhiva istorică AGERPRES Nicolae Militaru- ministrul apărarii naţionale (26 dec. 1989 - 16 feb. 1990) susţine un discurs la 29 decembrie 1989. Foto: (c) MARIAN ILIE / Arhiva istorică AGERPRES Reşedinţa lui Nicolae Ceauşescu din Bulevardul Primăverii. (30 decembrie 1989) Foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva istorică AGERPRES AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, redactori Arhivă foto: Elena Bălan, Mihaela Tufega, editor: Irina- Andreea Cristea, editor online: Ada Vîlceanu) * Explicatie fotografie din deschidere: Manifestanţi în dreptul magazinului 'Romarta Copiilor' din Bucureşti (23 decembrie 1989).