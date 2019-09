Revolutie in Hong Kong. Autoritatile au folosit gaze lacrimogene - VIDEO

Revolutie in Hong Kong google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile din Hong Kong au folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care au manifestat in regiunea autonoma dupa ce un grup pro-China a dat jos mesajele antiguvernamentale afisate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Manifestantii s-au adunat in orasul Tuen Mun, unde au dat foc unui steag al Chinei, in timp ce altii au distrus graduri din lemn si metal pentru a bloca drumurile. "Protestatarii au distrus cladiri din Tuen Mun, au aruncat cu diferite obiecte pe caile ferate si au construit baricade in vecinatate, cauzand obstructionarea circulatiei", a afirmat politia intr-un comunicat. "Protestatarii au aruncat de asemenea cu bombe cu petrol, amenintand si ...