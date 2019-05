Revolutie in Liga Campionilor! Dispar calificarile, iar Romania nu mai are sanse la grupe: cum vrea UEFA sa schimbe competitia

Liga Campionilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus si al sindicatului cluburilor mari din Europa, a lansat spre dezbatere revolutionarea Ligii Campionilor. Dispar calificarile, iar Romania va fi interzisa in grupele competitiei. Sefii forului european planuiesc o schimbare radicala incepand cu editia din 2024. Cele 32 de formatii calificate in grupele Ligii Campionilor vor fi impartite in patru grupe a cate opt formatii, in loc de opt grupe cu patru formatii. DISPAR PRELIMINARIILE Primele patru echipe din fiecare grupa vor merge in optimile de finala si se vor califica automat pentru editia urmatoare a Ligii. Ocupantele locurilor cinci din fiecare grupa isi asigura si ele biletele pentru urmatoarea editie a ...