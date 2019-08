Revolutie la CFR anuntata de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc! Ce se intampla cu trenurile

razvan cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a transmis, ca raspuns la interpelarea unui deputat PNL, ca pana la finalul anului vor fi realizate lucrari de reparatii la aproximativ 500 de vagoane de calatori. Totodata, CFR are in vedere modernizarea a circa 1.001 km de cale ferata pentru cresterea vitezei. „C.N.C.F. C.F.R. S.A. desfasoara lucrari de modernizare pentru 314 km de cale ferata. Precizam, totodata, ca sunt in procedura de achizitie lucrari de modernizare pentru 116 km de linie de cale ferata si in diverse stadii de pregatire (pregatire lansare achizitie/licitatie/derulare) studii de fezabilitate pentru modernizarea a 947 km de linie de cale ferata. Complementar, este in procedura de achizitie con ...