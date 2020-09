Rezerva Federala a SUA a lasat dobanzile aproape de zero si a promis ca acestea vor ramane asa ani de zile

Rezerva Federala (Fed) a SUA a lasat, miercuri, dobanzile aproape de zero si a promis ca acestea vor ramane asa ani de zile, pana cand inflatia va depasi, "o perioada de timp", intr-o proportie moderata, tinta oficiala a institutiei, de 2%. Banca centrala a imbunatatit totodata estimarile economice, anticipand un declin mai putin accentual al PIB in acest an, transmite Reuters.