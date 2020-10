Rezervele valutare ale BNR au scazut cu 3,2 miliarde de euro in septembrie

Rezervele valutare la Banca Națională a României au avut o scădere de la 35,77 la 32,59 de miliarde de lei în septembrie, în mare măsură ca urmare a rambursării unei datorii de circa 2,1 miliarde de euro a statului. În septembrie au fost intrări de 304 milioane euro în rezerva valutară, reprezentând modificarea rezervelor minime […] The post Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 3,2 miliarde de euro în septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.