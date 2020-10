Rezeva record de grau - Iordania iși consolideaza rezervele alimentare

Iordania a devenit ultima ţară din Orientul Mijlociu care a decis să îşi consolideze securitatea alimentară, într-un context în care pandemia de coronavirus perturbă lanţurile de aprovizionare şi provoacă creşteri ale preţurilor la materiile prime, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Un purtător de cuvânt de la Ministerul Industriei şi Comerţului a informat că Iordania şi-a majorat rezervele de grâu până la un nivel record de 1,35 milioane de tone, o cantitate suficientă pentru a-i acoperi necesarul timp de 17 luni, şi vrea să continue să le crească."Iordania este interesată să îşi majoreze rezervele strategice pentru a garanta siguranţa alimentară pe fondul incertitudinilor provocate de coronavirus", a declarat purtătorul de cuvânt, Yanal Barmawi.Pe măsură ce livrările de produse alimentare devin mai problematice, statele din Orientul Mijlociu încearcă să îşi îmbunătăţească accesul la cereale şi alte culturi agricole. Arabia Saudită de exemplu a început să investească în agricultura locală şi în ferme de peste hotare, în timp ce Egiptul a plătit mai mult pentru grâul intern, în ideea de a-i încuraja pe fermieri. De asemenea, Emiratele Arabe Unite, care importă 90% din produsele alimentare, au cumpărat mii de vaci cu lapte din Uruguay şi încearcă să cultive orez, pentru prima dată la scară largă. În plus, EAU negociază preluarea unei participaţii la gigantul Louis Dreyfus Co., unul dintre cei mai mari traderi de produse agricole din lume.Iordania depinde de importurile de grâu, în special de cele din regiunea Mării Negre.Departamentul American al Agriculturii (USDA) se aşteaptă ca în anul agricol 2020-2021 Iordania să recolteze 25.000 de tone de grâu, o cantitate similară cu cea din anul agricol precedent. Însă, este vorba de o cantitate infimă faţă de consumul local, care se ridică la 879.000 de tone pe an.