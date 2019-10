Rezidentiatul poate avea loc pe 8 decembrie. Iohannis a promulgat legea

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea Rezidentiatului, la nici 48 de ore de la adoptarea ei in Parlament. Astfel, examenul de rezidentiat se poate desfasura in acest an pe 8 decembrie, dupa ce a fost amanat pe motiv ca nu s-a putut organiza pentru ca nu exista ministru la Educatie, care sa semneze ordinul.