Reziliere a contractului pentru Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva. Cum explica ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a explicat decizia de reziliere a contractului pentru Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva. Lotul era finalizat inca de acum doua saptamani, insa o comisie de la CNAIR a refuzat inceperea procedurilor de receptie pentru cei 21 de kilometri construiti intre Ilia si Holdea. Compania a decis sa deschida doar lotul 4 din Autostrada Lugoj-Deva si sa preia unilateral de la constructorul lotului 3 bretelele care sa permita descarcarea traficului. Razvan Cuc pune conditii constructorului unei autostrazi: Extinderea garantiei sau reziliere „Eu pe acest santier am facut pana in acest moment cinci inspectii. Eu nu am grabit niciodata si nu am spus antreprenorului cand s ...