Rezultat uimitor pentru CFR Cluj. A invins Lazio cu scorul de 2-1

CFR Cluj a invins Lazio CFR Cluj a debutat entuziasmant in grupele Ligii Campionilor si s-a impus in meciul cu Lazio, scor 2-1. CFR Cluj a debutat cu un succes remarcabil in grupele Ligii Europa. Ardelenii au castigat, joi, in Gruia, confruntarea cu Lazio, scor 2-1, din Grupa E a competitiei. Mai mult, campioana Romaniei a reusit sa revina pe tabela, pentru ca italienii au deschis scorul prin Quissanga Bastos, in minutul 25. Tensiuni la Lazio înaintea meciului cu CFR Cluj. Simone Inzaghi s-a certat cu Sergej Milinkovic-Savic Elevii lui Dan Petrescu au egalat datorita lui Ciprian Deac, cel care a transformat un penalty in minutul 41, apoi, in repriza a doua au dat lovitura prin Billel Omrani (75). In cealalta p ...