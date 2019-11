Rezultate alegeri prezidențiale 2019, pe categorii de varsta și preferințe electorale. Candidatul preferat in București, Dan Barna, nu a intrat in turul 2

Klaus Iohannis, candidatul PNL, a câștigat cele mai multe categorii de votanți, respectiv urban/rural sau femei/bărbați, indiferent de studii. Singurele excepții sunt votanții de peste 61 de ani, categorie câștigată de Viorica Dăncilă, și de cea a alegătorilor din Capitală, unde conduce Dan Barna. Potrivit datelor exit-poll CURS-Avangarde, la categoria ”Cum au votat bărbaţii”, Klaus The post Rezultate alegeri prezidențiale 2019, pe categorii de vârstă și preferințe electorale. Candidatul preferat în București, Dan Barna, nu a intrat în turul 2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.