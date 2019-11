Rezultate alegeri prezidentiale in tara si in Diaspora. Cum arata clasamentul candidatilor

Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea voturilor din toate secţiile de votare din România, clasamentul este următorul: Klaus Iohannis – 36,65% Viorica Dăncilă – 23,79% Dan Barna – 13,99% Mircea Diaconu – 9,25% În ceea ce priveşte rezultatele parţiale în urma votului din Diaspora, după centralizarea datelor din 93,56% dintre secțiile The post Rezultate alegeri prezidenţiale în ţară şi în Diaspora. Cum arată clasamentul candidaţilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.