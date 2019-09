Rezultate Bacalaureat toamna 2019. NOTELE au fost publicate

Bac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Notele inainte de contestatii la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat vor fi afisate astazi (pana la ora 12.00) in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Tot astazi vor putea fi depuse contestatiile, intre orele 12.00 si 16.00. Rezultate Bacalaureat toamna 2019. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 7 septembrie. Noi probe orale la sesiunea de toamna a Bacalaureatului VEZI AICI notele la BAC TOAMNA 2019! Rezultate Bacalaureat toamna 2019. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea tuturor probelor scrise si obtinerea no ...