Rezultate Evaluare Nationala 2019. Notele au fost publicate pe edu.ro

Rezultatele de la Evaluarea Nationala 2019 au fost afisate pe edu.ro.

Rezultatele la Evaluare Nationala au fost publicate pe edu.ro. Tot marti, 25 iunie, intre orele 14:00 si 20:00, pot fi depuse contestatiile. Profesorii evaluatori au la dispozitie 3 zile pentru solutionarea contestatiilor.

Rezultatele finale de la Evaluarea Nationala vor fi afisate pe 29 iunie 2019.

Cand se depun constestatiile la Evaluarea Nationala 2019

Eevii nemultumiti de notele de la Evaluarea Nationala 2019 vor putea depune contestatii, pana la ora 20.00. S-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Rezultatele finale pentru Evaluarea Nationala vor fi afisate in 29 iunie.

Primele rezultate ale Evaluarii Nationale vor fi comunicate marti, 25 iunie, pana la ora 12:00 (in centrele de examen). Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00.

In 2018, inaintea contestatiilor, 73,5 la suta din absolventii clasei a VIII-a au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, in timp ce 319 candidati au avut medii de 10.

Cele mai mari note au fost la Limba si literatura romana, unde 83 la suta dintre elevi au luat note peste 5, in timp ce la Matematica 61,3 la suta dintre candidati au luat note peste 5.

Calendarul admiterii la liceu

3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a vor completa fisele de inscriere la liceu

4 – 8 iulie 2019 Elevii si parintii verifica fisele de inscriere la liceu si corecteaza eventualele greseli in baza de date computerizata

12 iulie 2019 Repartizarea computerizata la liceu a absolventilor clasei a VIII-a

Media de admitere la liceu, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala (conteaza in proportie de 80%), si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).

Evaluarea Nationala 2019 este examenul sustinut de absolventii clasei a VIII-a pentru evaluarea competentelor dobandite pe parcursul ciclului gimnazial, asa cum se precizeaza in Metodologia de organizare a evaluarii nationale.

Rezultatele la Evaluarea Nationala 2019 conteaza in proportie de 80% la admiterea la liceu, nu exista nota minima de admitere la liceu sau in scoala profesionala, intrarea intr-o clasa sau alta fiind limitata de numarul de locuri si de concurenta. Atat elevii de la stat, cat si cei din invatamantul particular sustin Evaluarea Nationala fara taxa.

Elevii care nu au dat examenele de Evaluare Nationala 2019 vor intra la scoala profesionala sau liceu.

Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invatamantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderata dintre media generala la Evaluarea Nationala (reprezentand 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentand 20%).

