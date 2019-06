Rezultate Evaluarea Nationala (Capacitate) 2019. Ce nota rusinoasa a luat fata cea mica a lui Adi Minune

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emotii mari in aceste zile pentru toti parintii care au copii de clasa a VIII-a si au sustinut Evaluarea Nationala sau Capacitatea, termenul popular cunoscut. Anul acesta, inclusiv copiii vedetelor se lupta sa ia note mari la evaluare. Adriana, fiica lui Adrian Minune, desi a urmat cursurile Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti”, a luat note rusinoase. Dezamagire mare in familia lui Adrian Minune, dupa ce Adriana Simionescu, fiica cea mijlocie a manelistului, a obtinut doar 3.50 la Matematica si 6.40 la Limba si literatura romana, media generala fiind 4.95, in anul 2017, atunci cand a sustinut examenul de Evaluare Nationala. Tanara a studiat la Colegiul National de Arte “Dinu Lipatti”, dovada ca ...