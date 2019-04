Rezultate extragere LOTO din 27 aprilie

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Loteria Romana a organizat Tragerile Loto Speciale de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto 6/49 – 200.000 de lei Joker – 100.000 de lei Loto 5/40 – 50.000 de lei Rezultate Loto azi, report urias la Loto 6/49 si Joker La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,25 milioane lei (peste 4 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 543.000 de ...