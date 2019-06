Rezultate extragere LOTO din 6 iunie

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 6 iunie 2019, au loc noi trageri Loto, suplimentand fondul cu 450.000 lei la categoria I Loto 6/49. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane lei (peste 507.000 euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,20 milioane lei (aproximativ 2,15 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 194.000 lei (aproximativ 41.000 euro). La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 121.400 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 338.300 lei (peste 71.000 euro). Reamintim ca duminica, 2 iunie 2019, s-a castigat premiul de categ ...