Rezultate finale Bacalaureat 2019, sesiunea de toamna: Doar o treime din candidati au promovat

Rata finala de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2019, dupa solutionarea contestatiilor, este de 33,4%, in crestere cu 3,7%, comparativ cu sesiunea de toamna a anului trecut (29,7%) . In raport cu rata de promovare generata de primele rezultate (30,8%), cresterea este de 2,6%.