Rezultate finale BEC, pentru turul I al alegerilor prezidențiale

Biroul Electoral Central a anunțat, joi, rezultatele finale din turul I al alegerilor prezidențiale: Klaus Iohannis – 37,82% – 3.485.292 voturi Viorica Dăncilă – 22,26% – 2.051.725 voturi Dan Barna – 15,02% – 1.384.450 voturi Mircea Diaconu – 8,85% – 815.201 voturi Theodor Paleologu – 5,72% – 527.098 voturi Kelemen Hunor – 3,87. Numărul alegătorilor