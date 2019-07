Rezultate Loto 14 iulie 2019 - Report URIAȘ la Jocker

România TV a transmis duminică extragerile loto. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc sunt următoarele:

Loto 6/49: 15, 21, 28, 38, 26, 13

Loto 5/40: 31, 27, 30, 34, 19

Joker: 18 - 45, 16, 10, 35, 31

Noroc: 5698261

Super noroc: 894442

Noroc plus: 754558

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,93 milioane lei (peste 831.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,55 milioane lei (aprox. 539.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12 milioane lei (peste 2,55 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 474.000 lei (peste 100.000 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 374.000 lei (peste 79.100 euro).

La Loto 5/40, se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 261.700 lei (peste 55.200 euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 79.000 lei (peste 16.800 euro).