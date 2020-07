Rezultate Loto 6 din 49, duminica, 19 iulie 2020

Loteria Română a extras numerele câștigătoare.

Report la Joker la categoria I de peste 1,66 milioane euro, iar reportul la Loto 6/49 la categoria I de peste 1 milion de euro.

Duminică, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.La Loto 6/49 este în joc un report in valoare de peste 4,84 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane lei (peste 505.400 de euro).36, 43, 47, 11, 2, 33;(7) 3, 28, 13, 29, 17;4, 23, 9, 1, 16, 34;6 2 2 4 2 3 4;9 5 0 7 3 7;3 8 7 5 0 9.La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 212.800 de lei (aproximativ 44.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 59.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 69.000 de lei (peste 14.200 de euro).